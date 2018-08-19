手繪社區故事繪本 新住民姊妹憶童年感傷落淚

泰國新住民姊妹曾美文，畫出童年與阿嬤相依為命的情景，觸景傷情不禁落淚。（記者蘇福男攝）

2018-08-19 21:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄旗山區廣福社區居民今天手繪社區故事繪本，來自泰國新住民姊妹曾美文，畫出童年與阿嬤相依為命的情景，觸景傷情、不禁潸然落淚。

廣福社區舊地名「手巾寮」，100多年前就有日本移民移居開墾，後因「合資會社三五公司南隆農場」事務所（「高雄農改場旗南分場」前身）開發需大批人力，新竹、苗栗、高雄美濃、六龜、屏東高樹和內埔的客家人相繼移居，近十幾年來，則有許多東南亞國家姊妹嫁來手巾寮，使廣福社區成為多元族群融合的新故鄉。

為增進新住民姊妹與社區居民的互動、交流，廣福社區除邀請新住民姊妹料理拿手好菜，透過飲食文化製造話題，今天並安排社區居民手繪社區故事，藉圖畫說故事。

平日耕作的農夫，畫出自己栽種的香蕉又肥又大，還有地底下的根莖，顯示觀察敏銳，對自己的農作有無比的信心，也有阿嬤將平常的煮菜情景入畫，趣味橫生。

新住民姊妹曾美文從小在泰國曼谷一個鄉下長大，童年與阿嬤相依為命，她在圖中畫出與阿嬤一起在屋後小河釣魚的童年往事，由於阿嬤已去世多年，曾美文觸景傷情、不禁潸然落淚。

來自印尼的李翠芳，不僅廚藝一級棒，繪畫天分也令人刮目相看，她將印尼發酵美食「天貝」入畫，畫出一大鍋滿滿的天貝、花生、小魚乾等食材，色彩斑斕豐富，令人口水直流！

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