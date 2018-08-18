柳營神農里車鼓陣 樹葉也是樂器

蔡永昌吹樹葉為車鼓陣伴奏，獨樹一幟。（記者楊金城攝）

2018-08-18 22:26

〔記者楊金城／台南報導〕台南柳營神農里車鼓陣保存當地陣頭文化，3位耆老擔任樂師伴奏，其中蔡永昌以樹葉當樂器，口技獨樹一幟，柳營果毅國小和遠東科技大學合作拍攝神農車鼓陣，將以影音方式進行文化典藏。

遠東科大多媒體與遊戲發展管理系助理教授顏郁人說，未來也將以VR（虛擬實境）技術，將神農車鼓陣製成VR教學，讓小學生有興趣認識對家鄉在地陣頭文化。

神農車鼓陣歷史有64年，曾因人口外流而中斷，5年前重新組陣，目前隊員12人，由社區媽媽長張惠束帶隊，陣中有3位女隊員還是母女檔。

車鼓陣上場時，隨著音樂，擺動身體、步伐，隊員分飾男女情侶打情罵俏，時而逗趣，場邊伴奏的樂聲具關鍵地位，82歲耆老李進德拉殼仔弦，76歲陳松男彈三弦琴，76歲蔡永昌以樹葉吹奏樂聲，耆老靠記憶重譜車鼓陣的「走賊」、「陳三五娘」、「一枝春」、「勸世歌」等10多首樂曲。

蔡永昌拿樹葉吹奏完全自學，3年前因陣中一位樂師中風，蔡永昌被推薦入陣，成了神農車鼓陣另類焦點。

果毅國小校長林威旭說，教育部補助發掘在地特色文化，利用影音數位典藏神農車鼓陣，不但保存也可以傳承下去，預計花3週時間完成拍攝。