中央不挺豐年祭？ 原民會：一直都有預算支持

原住民族委員會主委Icyang‧Parod（夷將‧拔路兒）今天到花蓮參加豐年祭活動，特別說明中央補助地方豐年祭統籌費。（記者王錦義攝）

2018-08-17 17:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮、台東各原住民部落歲時祭儀目前正熱鬧展開，地方有耳語傳出民進黨上台後都不支持原住民豐年祭活動且沒給預算，原住民族委員會主委Icyang‧Parod（夷將‧拔路兒）今天到花蓮參加豐年祭活動，特別說明中央補助地方豐年祭統籌費、歲時祭儀費已長達16年，中央一直都有豐年祭的預算直接撥給鄉鎮市公所。

花蓮有6大族群、207個部落，每年歲時祭儀時，部落族人齊聚一堂，是凝聚向心力與追憶祖先的重要時刻。出身花蓮玉里鎮松浦部落的主委Icyang‧Parod（夷將‧拔路兒），利用回鄉參加豐年祭的機會，率多位原民會族群委員到行政院東部聯合服務中心，說明歲時祭儀補助政策，強調中央也有給錢，且行之有年。

Icyang（夷將）說，原民會補助部落辦理歲時祭儀主要有以下2種方式，第1是以每年撥付給鄉鎮市區公所的基本設施維持費（統籌費）內包含歲時祭儀費用，供族人向公所申請使用；另外，還補助公所每個部落的教育文化費用，以花蓮縣今年基本設施維持費約1億3000多萬元，其中歲時祭儀約1394萬元，另外教育文化則是272萬元。

Icyang（夷將）強調說，蔡英文總統上任後，投入在原住民的預算從75億元增加到80多億元，以今年度為例，原民會在花東所投入2億8000多萬元的基本設施維持費裡約有2410萬元是挹注到花蓮縣13鄉鎮市及台東縣15鄉鎮市辦理歲時祭儀，加上教育文化補助約計2821萬元。

與會的北昌部落頭目劉金生說，經原民會說明才知豐年祭統籌費來自哪裡。太魯閣族部落祭司陳孝文說，以前都以為這些錢是地方政府的支持，後來才知道有些是中央框列預算，「都是人民納稅錢，錢應該花在刀口上。」

北埔部落頭目王正德則說，他當了5年的頭目，到任第3年才知道錢是原民會給的，新城鄉編列的預算約8、900萬元，都是地方政府拿錢給部落，至於不夠的錢則是現場來賓捐款贊助可籌到2、3萬元，他說，豐年祭是部落傳承文化、教育、語言的重要時刻，希望經費可投入更多一點。

縣府原民處長陳建村說，原民會基本設施維持費是直接補助給原住民地區的鄉鎮公所，不是從縣府發下去；而花蓮縣府也相當支持原住民文化活動，每年編列約700萬元部落文化發展基金，支持各部落辦祭典，各部落費用依人口規模、族群等稍有不同，平均在3至5萬元間，全部都是縣府自籌。

縣府原民處強調，中央原民會補助全國原住民族地區55個鄉鎮市公所基本設施維持費，性質上其實是類似「統籌分配稅款」用來彌補偏遠鄉鎮市的特別補助款，中央政府首長到花東來關心參與部落豐年祭，地方各界都非常歡迎，但似乎沒有必要為了年底的選舉，誇耀獨攬補助款的貢獻，抹煞花蓮縣政府長年以縣庫支持部落的用心。