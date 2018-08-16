可惜！湖口最早開發聚落 僅存波羅汶老屋「金鑑堂」被拆光

Before！湖口鄉波羅汶「金鑑堂」張氏三合院被拆除前的原貌，被稱為「七星拱門樹包屋」。（記者廖雪茹攝）

2018-08-16 21:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉三元路二段的「金鑑堂」張氏三合院，距今約有120多年歷史，是波羅汶老街僅存的老屋，象徵湖口開發最早的繁榮地段，早年也作為火車招呼站的票房，前幾天卻全被拆光，夷為平地，讓地方文史人士感慨可惜！

樹黨竹北市民代表許育綸說，文化部補助私有老建築保存再生計畫補助作業要點 ，不必具有文資身分，即可補助；建議文化局應即刻撥出人力配合推動文化部計畫，告知普查過的老屋所有權人有此補助，願意嘗試簡易修復、短期活化，以避免屋主因無所適從而拆老屋。

縣府文化局說，曾委託專業單位全面普查傳統建築，此案經評估後未列入清查成果冊，因此未進入後續提報程序。另外，縣內部分老建築，在進入正式提報程序前，常會遇到所有權人無意願、私有地權屬複雜或是地址不詳找不到人，而無法進一步與地主進行後續程序；但文化局仍將積極透過管道聯繫老屋所有權人，告知有關文資保存相關事宜。

現居台北的張姓屋主說，已搬走近一甲子，由於建物殘破不堪，加上接獲地方反映環境髒亂，有治安疑慮，而他們又鞭長莫及，為免繼續帶給地方困擾，日前已將靠三元路的土地賣掉，約230坪，並拆除建物。

「慢一步，可惜！」波羅村長葉豐田說，地方稱張屋為「七星拱門樹包屋」，是社造輕旅行的景點之一，數年前他曾聯繫屋主，詢問保存三合院的意願，但屋主意見不一；最近老屋內遭亂倒垃圾，協助清理的同時，打算透過募資買下建物保護，沒想到拆掉了！

前湖口鄉公所主秘張福普說，波羅汶靠海，又是交通要道，是湖口地區最早開發的聚落，並因三元宮的興建而興盛，成為行政、經濟、文教中心，大湖口公學校就在附近，繁華一時；1893年由於老湖口設置火車站，才逐漸轉移重心，因此，僅存的張氏老屋深具歷史價值。

張福普指出，「金鑑堂」三合院紅磚土角厝，距今約有120多年歷史，是張昆和派下張鵬蘭、張殿蘭兄弟興建，分別居住前後區，寬敞的庭院迴廊擁有典雅的圓拱造型。老湖口鐵路營運期間，還曾是簡易招呼站的票房。

張福普並說，張家子孫人才輩出，像是張錦謹是企業家，張錦應擔任校長等。可惜後代陸續遷出，三合院日漸頹壞，僅剩下殘垣斷壁的前屋，牆柱都被老樹包圍。如今老屋夷為平地，地方文史人士感到惋惜，但在時空環境變遷下，也莫可奈何！

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After…新竹縣湖口鄉張氏「金鑑堂」三合院老屋被拆光夷為平地，樹黨竹北市民代表許育綸建議縣府文化局應即刻撥出人力配合推動文化部計畫，避免更多老屋遭拆除。（記者廖雪茹攝）

「金鑑堂」三合院被拆除前，設計寬敞的庭院迴廊，擁有典雅的圓拱造型，圓柱和方柱交錯。（記者廖雪茹攝）

「金鑑堂」三合院被拆除。（記者廖雪茹攝）

現場仍可看見張氏三合院原本被老樹包圍的牆柱。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉波羅汶「金鑑堂」張氏三合院被拆除前的原貌。（記者廖雪茹攝）