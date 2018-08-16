緊來買愛心「柚」 台南麻豆4新農人捐文旦義賣

麻豆柚農新農人李明彥（右起）、李政勳、李佳翰、李羚卉捐文旦義賣助公益。（記者楊金城攝）

2018-08-16 16:20

〔記者楊金城／台南報導〕緊來買麻豆愛心文旦柚，麻豆4位新農人捐贈正宗麻豆文旦舉辦義賣助公益活動，義賣所得20%捐助創世、北台南家扶、蓮心園、台南市流浪動物愛護協會，即日起至9月10日向獲贈的社福單位訂購。

柚農新農人李明彥、李政勳、李佳翰是從小一起玩耍的鄰居，長大後不約而同返鄉接棒種文旦，李佳翰和李明彥3年前發起捐文旦義賣助公益，去年李政勳加入，今年第4年義賣愛心文旦加入李羚卉，增加「嬌」點。

難得是，4位柚農堅持不使用除草劑農藥，用友善環境的草生栽培方式管理柚園，以自有品牌行銷，李佳翰以阿嬤栽種50年的文旦取名「5012柚意思」品牌，期許自己用12萬分的謝意來耕耘這片土地；李政勳把消費者和文旦當朋友，品牌取名「麻吉柚果園」；李羚卉用心種文旦與人分享，盼像蒲公英種子遠播，「蒲公英農場」因此誕生。李明彥的「汽球彥文旦果園」，是期待麻豆無毒文旦產業像熱汽球般地升空，大家看得到。

台南市農業局農會輔導科長郭德偉、麻豆區長孔慶瑤、麻豆區農會總幹事孫慈敏今特地為義賣文旦站台行銷，歡迎民眾一起來響應，5台斤裝的價位在400~500元，10台斤裝的價位700~1100元，民眾可向4個社福單位訂購，文旦也會在「社區菜市長@台南」平台上架。