延宕多年中市文小66啟動 林佳龍命名樹德國小

2018-08-16 14:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕位在南區樹德里的文小66學校用地，多年來未徵收亦未解編，隨著人口成長，當地兩所國小爆滿，中市政府動用預備金，開始啟動文小66闢建學校計畫，台中市長林佳龍今天（16日）視察時指出，第一階段斥資2億2000萬元，將闢建非營利幼兒園與國小，預計2020年與2022年入學，林佳龍當場徵求命名，樹德里長余銘記建議命名「樹德國小」，符合位在樹德里的地理環境位置，與會者一致鼓掌通過。

林佳龍今天由教育局長彭富源等人陪同，視察南區文小66新設學校與非營利幼兒園興建工程說明會，包括市議員邱素貞、何敏誠、南區區長鍾正光、樹德里長余銘記等人，以及擬參選市議員賴曉亭、廖國銘、林學冠等人皆出席，市議員邱素貞表示，文小66周邊學區有和平國小與樹義國小，隨著鐵路高架化與捷運綠線的興建，帶動部分區域集合住宅興建，吸引人口遷入，學童逐漸成長，導致樹義國小與信義國小飽和，她多次在議會質詢，要求市府擬定設校先期規劃，如今獲得市府正面回應，當地居民都很高興。

議員鄭功進議員則說，文小66新闢計畫延宕多年，「是前朝遺留下的爛尾」，苦無開闢經費及相關規畫，隨著大慶車站高架化後，周邊大樓林立，當地幼童想讀公幼，難度宛如樂透中獎，他十分認同中市政府，將此案提報今年度的中央前瞻基礎建設，也是給當地居民最好的禮物。

林佳龍則說，台中市現在已經成為台灣第2大都市，人口高達280萬人，南區樹德里學校空間已不夠，市府決定在文小66用地，加速來興建樹德國小，文小66用地旁邊就是13期的重劃，鄰近是烏日九德的區段徵收，人口增加，大樓林立，現在捷運的綠線即將通車，加上鐵路高架化從大慶車站一直串連到烏日高鐵車站，這裡可以說是未來交通最便利的地方，人口的增加是可以預期。

他強調，非營利的幼兒園預定2020年入學，國小預計2022年入學，新的樹德國小，在加上隔壁樹義國小、和平國小，當地將成為一個很好的學區，住在這裡的家長，未來從0到12歲，送托或者是就學都很方便。