神岡新庄里聯外道路完工 不必再與砂石車搶道

神岡新庄里聯外道路完工，連接神岡區堤南路至清水區客庄路，總長度約4.8公里。（記者歐素美攝）

2018-08-16 14:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區新庄里和睦路因砂石車往來頻繁，尖峰時段交通量大，長年影響交通安全及民眾生活。市府斥資1.4億多元新建新庄里聯外道路，今完工通車，學生上學與當地居民不必再跟砂石車搶道，可望改善和睦路交通壅塞情形。

神岡區新庄里聯外道路完工暨祈福典禮今日由市長林佳龍主持，建設局長黃玉霖、神岡區長王基成、清水區長張明昌、立委洪慈庸、市議員蕭隆澤、張雅旻等皆出席剪綵。

市長林佳龍表示，造橋舖路就是要讓市民有安全的用路環境！公共設施是市府執政以來最著重的一項，這項工程較複雜且耗時，地方也爭取多年，感謝洪慈庸立委爭取中央補助3400萬，經市府與水利局、農業局及建設局共同合作推動後順利完工。

林市長表示，潭雅神地區發展潛力無限，聯外道路除帶來交通便利，更可進一步紓解交通壅塞、砂石車爭道等問題，帶動提升周邊生活環境品質，神岡國中也將升格為「完全中學」，培養神岡區人才，迎接潭雅神地區產業發展。

建設局表示，新庄里聯外道路連接神岡區堤南路至清水區客庄路，總長度約4.8公里，鄰近國道四號且跨越軟埤仔溪，部份用地並在大甲溪河川區域線內，通車後可降低砂石車往來新庄里主要道路對一般用路人安全的衝擊，提供神岡地區學童及市民更為舒適而安全的用路環境。