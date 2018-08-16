古廟討地要拆古蹟 法官不准「但市府要給租金」

位於新北市三峽的福安宮，在日治時期，其所有的5筆土地被當成辦公廳設使用，現今變成三峽歷史文物館、藍染中心，福安宮要求拆屋還地；新北地院法官認為建物屬市定古蹟不能拆除，但市府要給付這6年的租金127萬，以後也要按月給2萬餘元租金。（資料照）

2018-08-16 00:04

〔記者王定傳／新北報導〕有200多年歷史、位於新北市三峽的福安宮，在日治時期，其所有的5筆土地被當成辦公廳設使用，現今變成三峽歷史文物館、藍染中心，福安宮認為遭新北市府無權佔用，要求拆屋還地；新北地院法官認為，這些建物屬市定古蹟不能拆除，但市府要給付這6年的租金127萬，以後也要按月給2萬餘元租金。

據查，這5筆土地總坪數約111坪，上面除有三峽藍染中心外，還有三峽歷史文物館，它原是日治時期的「三峽庄役所（當時的鎮公所）」，號稱是「全台最美麗的辦公大樓」，1995年改為文物館，鄰近三峽老街商圈、三峽中山路等鬧區。

去年間，土地所有權者福安宮以市府沒正當權源，提訴要求拆除上面約61坪地上物，並要求還地及給付租金。

市府主張，日治時期的明治年間，日本政府經福安宮及附近的「長福巖清水祖師公」同意，借土地蓋廳舍，作為三峽行政機關，原稱「三角湧區長役場（庄役場）」，大正年間改為「三峽庄役所」，二戰後改為三峽鎮公所，當初是因地主同意不定期限、無償借用，屬有權占用。

市府說，土地上的建物屬「三峽庄役所本體建築物、庭園及附屬建築群」，市府文化局於去年已將該處列為暫定古蹟，今年進一步定名為「市定古蹟三峽庄役場」，並發函通知福安宮等利害關係人，無人異議或訴願，已完成古蹟公告程序確定，依文化資產保存法不得遷移或拆除。

法官認為，該處是市定古蹟，涉及古蹟保存公共利益，土地所有權人受文資法限制，有必要容忍古蹟存在，且福安宮早知占用一事，直到去年才提訴，其行使權利目的存疑，有違誠信原則，不准拆屋還地；不過，因市府無法證明是無償占用，還是要給租金。