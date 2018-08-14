新營掩埋場光電廠啟用 發電量全國掩埋場第一

南市57座公有掩埋場，已有9座設置太陽光電系統，新營掩埋場光電廠今啟用，發電量為全國掩埋場第一。（記者王涵平攝）

2018-08-14 10:09

〔記者王涵平／台南報導〕南市57座公有掩埋場，已有9座設置太陽光電系統，新營掩埋場光電廠今啟用，發電量為全國掩埋場第一。

南市環保局指出，目前城西固化廠屋頂、城西零期、新營3至5期、麻豆1期、鹽水1期、西港大塭寮與將軍西和漚汪，9處太陽光電設施達12.26MW，每年可發電約1660萬度，市府每年約有700萬元租金收入。

環保局長林健三說，新營掩埋場太陽光電發電廠土地面積約7.1公頃，總設置容量6388 千瓦（kWp），預估平均年發電量達902萬度，可供2580戶1年的用電量，除為全國掩埋場發電量第一。並可與掩埋場1、2期用地闢建的公園及壘球場結合，成為休憩運動及推廣環境教育的光電園區。

代理市長李孟諺與地方各界出席啟用典禮，並在廠區植樹，強調配合中央綠能政策，南市很快會達成目標，另環保局正積極籌辦第三階段太陽能案場，包含後壁菁寮、佳里塭仔寮、新市潭頂、西港八分掩埋場。並配合籌設沙崙綠能科技城，規劃在已封閉的仁德、歸仁掩埋場，設置太陽光電系統。

南市57座公有掩埋場，已有9座設置太陽光電系統，新營掩埋場光電廠今啟用，發電量為全國掩埋場第一。（記者王涵平攝）