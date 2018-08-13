墾丁鬼月業績「逆成長」？飯店轉攻家庭客群漸有成

墾丁飯店業者搶攻親子客。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-13 23:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區上半年觀光慘澹，比去年「雪崩」還慘，暑假旺季第一個月同樣表現不佳，但進入農曆7月後，往年驟減的訂房卻出現「逆成長」，飯店業「鬼門開」當晚幾乎都超過9成訂房，墾丁大街業者也感受到人潮滿滿，資深業者分析，年輕人近年瘋出國，墾丁推出不少親子優惠及活動，旅遊客層出現微妙挪移。

墾丁過去一向是年輕人最愛，無論是刺激水上活動或大街夜店開趴都及受歡迎，但瘋狂中客熱潮降溫後，近年墾丁大街夜店幾乎倒光，取而代之是近郊的梅花鹿園區、台電展示館親子設施和生態旅遊、文創市集，街上成群騎著機車逛街的遊客，轉變成大手牽小手的慢遊家庭，消費族群開始不太一樣。

最早嗅到這塊商機的墾丁福華飯店今年推出罕見的兩人同行住宿，免費招待一至兩名名兒童（6歲以上（含）未滿12歲）入住含早餐，還可參加兒童夏令營，小墾丁度假村則推親子觀星活動，統一度假村及悠活則都有專屬兒童房型，包括適合家庭度假的凱撒、夏都、福容也都有家庭方案。

幾家飯店業者表示，「鬼門開」這個週末，有別於往年略微下滑的業績，今年都出現一、兩成的漲幅，後續訂房詢問度都不錯，沒有太多「鬼月不玩水」的迷信，反而多了不少家長帶孩子出門捉住暑假尾巴的商機。

「家庭客也帶動包棟越來越熱門。」資深民宿業者阿和說，民宿業近年慘澹，但不必與外人分享空間的「包棟」方式，極受家族旅行及家庭客歡迎，與早期年輕族群需求的套房式住宿不同，經過這一波消費轉型，或許墾丁地區未來更適合各年齡層到訪，長遠來講是更健康的經營方式。