討厭被放閃的不只是人......鬼月情侶4禁忌看這裡！

進入農曆7月，命理專家提出「情侶版」鬼月禁忌！（情境照）

2018-08-13 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕已經是農曆7月，坊間不仿流傳諸多鬼月禁忌，命理專家更提出「情侶版」，提醒小倆口需留意，以免走上分手一途，情侶們請「筆記」！信不信由你！

綜合媒體報導，命理專家小孟與蔡上機整理出4點，提醒情侶，觸犯不僅會惹怒好兄弟：

☆禁忌一 不要「壁咚」

壁咚或靠牆動作，均會造成身體大面積接觸牆壁，根據民間說法，牆壁屬性陰冷，鬼魂易穿牆而過，俗話「抹（摸）壁鬼」一說也由此而來。

☆禁忌二 避免在空地或郊區喊對方名字

鬼月若故意喊對方全名，容易被「抓交替」或附身，且容易吸引好色鬼，若被盯上，當心「鬼壓床」！

☆禁忌三 別在墳場或姑娘廟曬恩愛

不是只有人類討厭被放閃，好兄弟們也頗吃味，所以情侶們不要在墳場、靈骨塔及姑娘廟等靈體較多的地方曬恩愛，因為有可能會引來沒有伴的好兄弟忌妒，甚至拆散你們！倘若想求感情順利的情侶，切記不能去呂洞賓廟、姑娘廟、豬八戒廟這些陰廟求，以免造成反效果。

☆禁忌四 別在鬼月對愛人講到「死」字

另外，也不要說一些「為了你我可以去死」、「為了你我可以去死」、「想死你」之類的話，畢竟帶有忌諱的字眼容易得罪好兄弟。