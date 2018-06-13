燒稻草2次就拒收公糧 農委會當糾察隊惹議

農民燒稻草，易造成空污，也容易發生用路人危險。（資料照）

2018-06-13 22:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕中部地區即將進入一期稻作收割期，農委會卻突然祭出收購新政策，若農民經查獲2次燒稻草，政府將不予收購公糧，消息一出令農民傻眼，認為農委會不幫農民處理收購稻草對策，還不務正業，當環保糾察隊管太多。

今年氣候溫和，稻榖預期大豐收，為防止農民燒稻，造成環境危害，農委會在今年3月頒布「收購公糧稻榖作業」要點，「農民種植同一田區經環保單位查獲或農政單位判釋有露天燃燒稻草，累積兩個期作者，第二次查獲（判釋）燃燒期作，次年同一期作，不予收購。」修正規定。

有農民表示，政策未宣導就要開罰，根本是壓榨農民權利；溪州李姓農民也說，過去曾被取締燒稻草，擔憂來不及改善會失去繳交公糧資格，影響經濟損失。

彰化縣議員李俊諭認為，公文說明不清，才會讓農民擔心，而且農委會應站在輔導農民立場，卻是把懲罰農民當成改善環保政策，本末倒置的作法，根本無法解決農民問題，農民當然不滿。

對此，農糧署中區分署副署長林美華表示，農委會今年3月就函文全國各地農會或公糧輾米廠，告知收購公糧稻榖作業修正審核基準，查獲標準是從107年第一期作開始實施，若同區累積兩期稻作遭衛星空拍查獲有露天燒稻草情況，隔年該區期作就不予收購。

林美華也說，環保署已經明令禁止燒稻草，農委會基於輔導立場，不希望農民因燒稻被處罰，因此被查獲農民將會列冊，將輔導加入稻草再利用與生質燃料棒計畫，另外也配合水利署收購稻草，抑制濁水溪揚塵，讓稻草成為有效資源。

種稻多年的張姓農民說，公糧收購一期作每分地僅330台斤，但每分地平均可收1700台斤，僅佔不到1/5，農民還是要自己去找糧商收購，即使被公糧拒收，損失其實有限，所以會燒稻草的還是會燒，政府應已獎勵代替懲罰，而不是沒收農民權利。