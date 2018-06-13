基隆白米甕炮台彈藥庫 明年啟動修復

基隆市中山區白米甕砲台下方斜坡運砲車道旁的彈藥庫，是市定古蹟白米甕砲台範圍內的附屬遺跡，由於年代久遠殘破，軍方已經加裝鋼棚保護，讓房舍不因風吹雨淋導致毀壞。（記者俞肇福攝）

2018-06-13 20:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中山區白米甕砲台下方斜坡運砲車道旁的彈藥庫，是市定古蹟白米甕砲台範圍內的附屬遺跡，由於年代久遠殘破，原本僅圍籬隔離，常被街友及毒蟲闖入；彈藥庫土地為軍方所有，今年3月施工在房舍遺跡外加裝鋼棚，讓房舍不因風吹雨淋導致毀壞，基隆市文化局將列入基隆大歷史場景計畫中，預計明年啟動修復。

白米甕砲台又名荷蘭城砲台或光華砲台，位在基隆市中山區光華路37號巷底，位處基隆港口西岸的白米甕砲台，與基隆港東岸的砲台，成為基隆港區東西兩側防守的主力；砲台的範圍不大，但格局特殊，長形的山丘上指揮所、四座砲台及觀測台呈一字橫列排開，與馬公大山堡壘砲台造型、年代都很相近，為基隆市定古蹟。

彈藥庫是市定古蹟白米甕砲台範圍內的3棟附屬遺跡，早年地方人士抱怨彈藥庫破爛又髒亂，易成為治安死角；市府去年行文軍方，希望能比照中正路要塞司令部及校官宿舍加裝頂棚加固保護的作法，避免再有街友佔用，垃圾堆積等情形。

軍方在今年3月完成鋼棚加框加固，並公告該區域為市定古蹟白米甕砲台範圍，若毀損古蹟、暫定古蹟的全部或一部分或附屬設施，將依文化資產保存法第103條規定，處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下重罰。

文化局調查，該庫房為白米甕砲台附屬遺跡3棟主要建築，推判應與砲台同時興建，約在西元1900年日治時期，隸屬於基隆要塞，二次大戰後由國軍接收；這座彈藥庫房完整保留了其他砲台庫房保存不完整的「鋼製屋架結構」。市府計畫於明年的大歷史場景計畫中啟動修復。