大基隆歷史場景計畫 「記憶工作坊」月底率先登場

圖為1970年代的舊北寧路前段之民房，基隆市文化局希望透過「記憶採集系列工作坊」活動，讓大家來回憶當年的常民生活記憶點滴。（圖為國立海洋大學提供，記者俞肇福翻攝基隆市文化局出版之再現風華-基隆市老照片調查成果報告書）

2018-06-13 20:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕「大基隆歷史場景計畫」總經費8億2347萬元，基隆市文化局將逐年推動各項計畫，首先登場的是6月底至7月底，舉辦「記憶採集系列工作坊」，希望能邀請各世代曾在基隆和平島、基隆港西岸或東岸居住過的朋友，一起來分享自己珍藏的「基隆生活記憶與場所故事」；文化局將把大家的記憶收集出輯，進而在大基隆歷史場景中布置陳列，供後人了解過往時代的常民記憶。

文化局表示，3個場次分別擇定在6月30日、7月13日、7月27日，地點在基隆市立文化中心第一會議室，有意參加的民眾需要事先報名；民眾可以到文化資產科現場報名，或是上官方網站報名。

6月30日登場的主題，希望民眾來追憶14歲以前的生活記憶與故事現場，7月13日則是回憶15歲到25歲的成長故事與活動場域；7月27日則是細數成家立業後的工作場所、社區領域或閒暇去處。

參與座談的民眾，配合各場次的主題，可以提供3、4張私房照或是影像檔，想想、追憶自己想分享曾經在和平島、基隆港東、西岸的精彩回憶。