台中首創石虎保育自治條例 市議會夜審未過關

2018-06-12 22:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府擬訂「台中市石虎保育自治條例」草案，希望保育瀕臨絕種的石虎，市議會法規委員會今漏夜審查，現場藍營議員3名、綠營2名，結果未通過，法規會召集人、市議員黃馨慧裁定擇期再審。

石虎是台灣現存唯一原生貓科動物，總數不到500隻，並持續減少中，台中為石虎族群分布的重要生態廊道，為此，市府擬訂「台中市石虎保育自治條例」，經市政會議討論通過，提報市議會審議，議會法規會今漏夜審查，至晚上10點多，召集人黃馨慧裁決農業局修正後再審；市府指出，將於下次臨時會或第8次定期會爭取再議機會。

市府指出，石虎自治條例目標在增加石虎族群數量及生物多樣性，農業局規劃石虎族群數量調查及研究，落實犬貓管理及疾病防治、宣導石虎保育觀念和推動友善耕作；警察局執行稽查、取締及保育石虎工作；環保局與教育局以連結石虎保育與環境關係，納入環境教育研習課程，以及融入學校教育課程或活動。

此外，文化局、經發局與觀旅局等機關，共同推動石虎文化創意產業、觀光產業發展，以及鼓勵企業參與石虎保育活動；都發局於規劃國土及都市計畫，以及交通局、建設局與水利局在興辦道路、水利、交通等公共設施時，納入石虎友善環境及保育理念。

農業局指出，市府將依自治條例設置石虎保育委員會、保育基金、定獎勵辦法，並賦予各機關依業務權責編列預算執行石虎保育所需經費，逐步落實打造石虎友善生活環境。