南市汙水下水道用戶接管 普及率18.64％

永康科技工業區汙水處理廠。（記者洪瑞琴翻攝）

2018-06-12 16:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2018台灣下水道協會工程實務研討會暨會員大會，今（12）日首度移師台南召開，台南市代理市長李孟諺在會中表示，南市近幾年在中央補助下，全力衝刺汙水下水道建設，目前完成安平、仁德及永康等3座水資源回收中心，另汙水下水道用戶接管，統計至今年5月底，已達12萬7千戶以上，普及率為18.64％，較合併前提升10.16％。

李孟諺指出，近年面臨極端氣候，如何穩定供應產業用水成為一大挑戰，台南已著手將汙水廠的放流水回收處理再利用，發展「再生水」，目前全市1天工業與民生的自來水需求量約為91到95萬噸，而汙水處理廠1天排放的量約20萬噸，若好好利用，將可降低台南公共用水的供水缺口。

永康水資源再生廠預計於2020年率先營運，提供再生水給台南科學園區使用，安平廠和仁德廠也將陸續啟動。

台灣下水道協會是全國各下水道相關從業公司及人員所組成的協會，成立20年來，首次到台南舉行研討會暨會員大會，水利專業出身的李孟諺分享他的工作經驗，也肯定公私部門與產業各界推動下水道建設，讓汙水下水道由過去鄰避設施第1名，成為目前各縣市政府首要推動政策之一。