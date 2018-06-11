不到半個人！人氣最低車站 南迴線難兄難弟蟬聯

南迴線的內獅火車站，預計為恆春觀光鐵道從主線的出岔站點。（記者陳彥廷攝）

2018-06-11 22:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣鐵路去年各站點進出乘客人次統計日前出爐，其中屏東內獅站連霸「爐主」，平均每天上車不到「半個人」；除鐵道迷之外，幾乎難有人光顧。

台鐵局各站客貨運量統計日前出爐，最少旅客數的冠、亞軍皆屬南迴線，內獅站去年全年上車人數150人，下車人數稍多，達241人，但總合僅391人，毫無意外再度蟬聯「最少人」小站。

亞軍是內獅站隔鄰長年以來的難兄難弟「枋山站」，上下車分別為435及698人，兩站皆為無人招呼站，屬加祿站管理，車次少，一天都僅4班次停靠。

「1天不到1/2個人上車！」內獅站乘客之少，連台鐵人員都打趣「站外自小客比火車多，站內鐵道迷比乘客多」，連有停靠的柴油藍皮普快列車長都納悶「這150人哪裡來得？」因為印象中從未剪過內獅站上車乘票。

不過，恆春觀光鐵道近來傳出將要提前落成的好消息，因恆春觀光鐵道預計將從內獅站出岔鐵軌，屆時內獅站將負擔部分轉運功能，內獅站可望透過成為轉運站而「翻身」；台鐵局官員回應，內獅、枋山為無人招呼站，也未設售票機，且附近較少景點加上人口外移，可望透過南迴線電氣化及恆春觀光鐵道提昇觀光，吸引人潮增加。