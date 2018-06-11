破天荒！ 基隆公立國小教師甄選驚見博士考生

基隆市政府招考公立國小與幼兒園教師，共有2215人報考；其中，破天荒首度出現博士考生，競爭激烈。（記者俞肇福攝）

2018-06-11 21:51

〔記者俞肇福／基隆報導〕係金Ａ！基隆市公立國小、幼兒園教師甄選，首次破天荒有博士來報考，讓承辦報名業務的人嚇一跳！

不景氣，公立國小、幼兒園的老師超搶手；基隆市政府教育處今年招考國小及幼兒園教師，甄選報名人數2215人，教師缺額115人，錄取率僅5%！由於教師工作穩定、剛當老師起薪也比現今剛入職場的新人起薪較優渥，其他福利還有寒、暑假3個月，每年固定調薪，才會讓大家擠破頭。

從報考資料上分析，男生有294人、女生1921人；報名學歷上來看，博士1人、碩士401人、學士1808人、專科4人。報名教甄中考生中，年紀最長的是62歲，年紀最輕的是23歲。

社會上普遍抱怨薪資低，教師薪資相對優渥。如果有博士學歷的公立國小教師起薪為55000元，碩士則為44000元起跳，大學畢業則為36000元；由於現今博士找不到工作並不稀奇，有的博士到處兼課，收入也不如預期，所以，才有大批人搶著考公立學校老師，今年更首度出現博士考生，大家的目標都一樣，希望能夠有個穩定收入的工作。