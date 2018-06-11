台中國際機場沒公車？ 中市府：1天505班次加3機場快線

2018-06-11 17:05

〔記者張菁雅／台中報導〕台中國際機場近3年旅客人次逐年攀升，但多數民眾的印象都是到機場沒有公車可搭，台中市政府交通局長王義川今日在市政會議表示，台中國際機場除有19條公車路線，1天發車505班次，去年還推出3條機場快線，從機場到市區約45分鐘，連旅行團都來搭。

台中國際機場今年總旅客數目標為280萬人次，市政會議討論市區到機場接駁問題。王義川表示，市民常反映機場周邊沒有公車可搭，經過清查，共有19條公車路線經過機場，1天班次合計505班，但這些公車要停靠幾十站，從機場搭到台中火車站需要2個半小時，「飛機都到香港又飛回來了」，乘車時間太長以致民眾不願搭乘。

王義川指出，為方便旅客，交通局去年在台中國際機場推出3條「機場快線」公車，分別為A1「台中國際機場－高鐵台中站－台中公園」、A2「台中國際機場－台中車站」及A3「台中國際機場－逢甲夜市」，從機場到台中火車站約45分鐘，這3條機場快線不適用刷卡10公里免費，票價都是100元，大約是3美元，與國外機場到市區的票價相較，算很便宜，有些旅行團乾脆請旅客搭公車，省下租遊覽車的費用。

他也說，機場快線的頭班車與末班車發車時間配合飛機航班，頭班車上午4時、末班車晚上11時發車，如果航班延誤，公車也會配合延後發車。

聽到有機場快線，副市長張光瑤說，到火車站只需45分鐘，很不錯，怎麼會沒人知道？相關機關應加強宣傳，培養旅客搭乘習慣。