抗爭12年、環評通過了 台南七股雷達站遷移即將施工

中央氣象局台南七股雷達站要遷移了，氣象局今天在鹽埕舉辦施工前說明會。（記者楊金城攝）

2018-06-11 15:53

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股區鹽埕里民和台南環保聯盟歷經12年的抗爭，中央氣象局台南七股雷達站終於通過環評，要遷移了，氣象局今天在鹽埕舉辦施工前說明會，里民非常高興政府終於順應民意。

氣象局第四組組長秦新龍說，行政院在2014年就核定七股雷達站搬遷到七股潟湖鹽埕段海堤二號水門的堤岸，原預定2015動工、2016完工，但因新站所在的鹽埕位在七股國際級重要濕地，受到濕地保育法保護，必須進行環境影響評估，花了兩年時間才通過環評，將在今年6月15日動工，搬遷費用2.2億元，雷達新站離鹽埕社區約1.5公里遠，發射功率只在16到20WA，希望讓居民住的安心。

設在七股鹽埕里的七股氣象雷達站在2002年啟用，2006年開始遇到當地居民和南市環保聯盟等環團組成自救會抗爭，居民指控七股氣象雷達站距離住家最近僅100公尺，大部分鹽埕里住宅皆位於300~1000公尺內，導致里內殘障罹癌人數異常多，經多年來陳情、抗議，2011獲得立法院連署遷移，2014行政院核定，今年3月環保署通過新氣象站環評，預定6月15日開工，宣告環保又打了一次勝利。

鹽埕里長李財教、鹽埕里氣象雷達電磁波受害者自救會長洪嘉模說，很高興政府終於順應民意有所行動，以後里民可以睡好覺。

為鹽埕里民奔波的台灣電磁輻射公害防治協會創會理事長陳椒華、南市環保聯盟理事長黃安調在會中強調氣象局施工時應遵守環評規範。

秦新龍保證做到，他說，為避免影響黑面琵鷺等候鳥生態，新站興建工程在10月到隔年3月不會進行開挖、整地、新站結構工程，降低對濕地、候鳥生態衝擊和對住戶的噪音、空汙影響。

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氣象局第四組組長秦新龍（左）、七股鹽埕里長李財教（右）出席氣象局說明會。（記者楊金城攝）

中央氣象局台南七股雷達站終於通過環評，要遷移了。（記者楊金城攝）