保護私有古蹟建築 苗縣府供老建物整修補助

陳愷悌原為兩層樓的巴洛克式建築，外觀古樸美觀，頂端階梯式的建築更是全台少見。（民眾董米亞提供）

2018-06-10 22:56

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣近一個月內2棟具文資潛力的百年古宅陸續遭突拆除，讓許多人惋惜不已，苗栗縣文化觀光局也依違反文化資產法對管理人提告，但被毀的歷史建物難再復原。文觀局依文化部的「老建物保存再生計畫」，針對1971年前興建、具有歷史文化保存價值的私有建物提供整建或修繕補助，盼能避免憾事一再重演。

後龍鎮近百年歷史的老議長陳愷悌故居雖被列入暫定古蹟，但仍於上月13日遭所有權人突拆；前日，也保存近百年、具暫定古蹟的頭份市陳氏家祠也被祭祀公業夷為平地，令在地鄉親及文史工作者大為痛心。

苗縣府文觀局局長林彥甫表示，私有老建物卻不受文資法規範，以致於許多具有歷史價值的建築頻遭拆除破壞，成為文化保存的漏洞。

文觀局藉文化部推動的「老建物保存再生計劃」補助，期盼提升民間自發性的文化保存意識，得以保留老建物原貌。

苗縣府自即日起受理申請，最高補助上限達50%，其中「建物整修」以1年期程為原則，納入規劃設計、本體修繕、結構檢查補強、相關文史調查及紀錄等，若修復情況複雜也可提出跨年分期計畫。另「修復技術、培力及教育推廣」計劃期程以1年為限，包括媒合平台、修復技術、再生培力及教育推廣等。

文觀局也將於6月26日假苗栗市綠苗里社區活動中心、7月24日於竹南鎮公所二樓會議室、8月14日於苑裡鎮山腳國小舉辦3場說明會，盼能促進縣內文史古蹟維護保存。