「阿督仔」開心「撿到紅包」 台灣太太秒帶他拿去丟掉！

洪健昌把美國朋友撿到疑似冥婚紅包的情景，化成Q版漫畫。（洪健昌提供）

2018-06-10 00:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「阿督仔」撿到冥婚紅包該怎麼辦？南投縣草屯鎮業餘漫畫家洪健昌的美籍友人克里斯，就是撿到紅包的人，台灣太太嚇壞了，陪他把紅包丟進戶外的垃圾桶。克里斯聽了太太解說什麼是「冥婚紅包」後，直稱「太不可思議！」

台灣女婿：挖坑讓人跳的習俗

洪健昌的美國朋友克里斯8日外出運動時，撿到這只紅包，當他把紅包拿給老婆Kim看時，Kim稍張望袋內一下，見有「頭髮和錢」，趕緊把袋口闔起來，未再細看裡面有無其他紙條，立即陪著夫婿把紅包拿到公共垃圾桶丟棄。後來兩人去吃了東西平復心情後，想拍下紅包照片給朋友看，卻已找不到。

克里斯聽了老婆解說「冥婚紅包」後，頻稱「設陷阱讓人跳的習俗實在不可取」。

這對異國夫妻昨天將此事告訴洪健昌，洪健昌馬上畫了兩幅Q版漫畫，畫境是依據他很久前看的電影《鬼出嫁》的印象畫的。

廖大乙：也有可能是過運紅包

民俗專家廖大乙說，冥婚也跟人世間一樣婚姻不分過度，但是若考量宗教信仰、磁場不同，可能當事人就打算再找下一個有緣人。不過，撿到的紅包，要是沒有放過世女性的生辰八字，這個紅包有可能是「過運紅包」，拿去大廟燒化掉就好。

沒有陌生人衝出來叫「姑丈」

洪健昌說，若真的是故意讓男子去撿的「冥婚紅包」，從電影看到的情景，應該會有媒婆跑出來叫「姑丈」，但美國朋友克里斯並未被陌生人衝出來叫「姑丈」，不知是媒婆英文不好，不知如何溝通，或是要找冥婚對象的當事人，不想找「阿督仔」？

洪健昌也說，事後有朋友認為，如果紅包只有錢和頭髮，有可能是「過運紅包」，但因朋友也未確定裡面是否還有紙條等物，也無法斷定是「冥婚」或「過運」紅包的。

美國人撿到紅包後，老婆冠軍陪他去把紅包丟進垃圾桶，此景也被洪健昌也畫成漫畫。（洪健昌提供）