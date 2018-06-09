蘇貞昌淡水市政說明會 痛批朱立倫團隊貪污、浪費錢

2018-06-09 18:32

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天（9日）下午到淡水參加與市議員參選人呂孫福合辦的市政說明會，蘇貞昌除了重砲批新北市長朱立倫團隊多項建設拖延、浪費錢，更說自己擔任兩任台北縣長，沒有任何一級主管出事，但朱立倫手下的前任副市長許志堅卻涉貪被判刑10年，另一個副市長侯友宜現在則投入選舉。

蘇貞昌今天在市政說明會砲火猛烈，他先是回憶往事，提及當年十三行博物館落成，望向對面的台北港大油桶，景觀遭影響，於是他打電話拜託台塑企業創辦人王永在，請他協助美化油桶，後來他在十三行請王永在喝咖啡答謝，沒想到王永在轉頭看到八里污水處理廠的蛋形消化槽，更熱心允諾幫忙彩繪，總共花了3000萬，「蘇貞昌的一杯咖啡，3000萬。」

蘇貞昌接著話鋒一轉，痛批朱立倫、侯友宜當了8年市長，1年編9億的八里污水處理費，結果32組機器壞了27台，新莊污水處理站4台機器也壞3台，新北市交到他們（指朱、侯）手裡，人民的血汗錢都被浪費。蘇貞昌更宣稱自己句句屬實，請大家比較看看。

蘇貞昌指出，八里污水處理廠的蛋形消化槽，當年原來編列23億的預算，突然追加到48億，後來便爆出貪污案，強調自己擔任兩任縣長8年，沒有一級主管出事，但朱立倫的副市長卻被抓去關10年，另一個副市長現在投入選舉，「要選什麼樣的人，也要看一下過去紀錄。」