這樣看家鄉最美！ 台南將軍國小12畢業生社區巡禮

2018-06-09 15:21

〔記者楊金城／台南報導〕台南市將軍國小12位畢業生在畢業前夕，今天利用腳踏車進行社區巡禮，讓即將畢業「轉大人」的他們留下認識家鄉、關懷鄉土的意義和最特別的畢業回憶。

校長陳良圖、教導主任黃智麟、導師楊惠珍及科任老師林松興、校護林妙芬帶領12位畢業生先到社區信仰中心金興宮參拜祈福，感謝神明的保佑，接著參觀「宜園」，園主吳圳是退休的木工老師傅，返鄉創建「宜園」，利用舊木料、漂流木及建築剩材創作藝術品，學生學到如何化腐朽為神奇的創意與點子。

畢業生參訪合掌窯、苑璟工作室見識柴燒陶藝、葫蘆雕、鹽雕等藝術創作，也走訪將軍溪白礁亭了解金興宮保生大帝請水儀式及故事牆內容，認識家鄉的信仰與歷史文化，到廣安宮及廣山紅樹林生態區，則重遊學校鄉土教材繪本「我的潮間帶好朋友」的場景。

在「玉山蘭園」，受到校友吳福順及郭姮娥夫婦熱情招待，解說蘭花育種知識。師生最後到秀里蚵嗲大快朵頤一番。

這趟畢業社區巡禮約15公里，一路下來身心靈收穫滿行囊，帶著大家的祝福與期待，準備邁向新的里程碑。

陳良圖說，畢業前社區巡禮，讓學生更深入認識及了解家鄉的歷史文化與物產，並挑戰同學體力及培養彼此照顧、合作的情誼及能力，是趟很棒的畢業小旅行。生林品辰、吳東穎說，挑戰騎完，很有成就感，很開心深入認識家鄉。