「我75歲，終於拿到碩士！」校方頒發終身學習獎

2018-06-09 10:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕75歲的凌進益因年少家貧，在學習過程無法一路順遂，但他以半工半讀念高職、退休後念空中大學，兩年前考上景文科技大學觀光與餐旅管理研究所，努力克服各種困難，終於拿到碩士學位，獲校方頒發「終身學習獎」，凌進益今天上台致詞，「每一個人天生都具有無窮的潛力，只要我們堅持理想目標，一步一腳印、永不放棄，最後必能成功！」與大家共同勉勵。

凌進益回首求學過程充滿坎坷，父親是佃農，生活艱辛，他從台北市大同高中初中部畢業後，成績不錯，卻因家貧而無力升學，只能放棄保送高中部機會，改讀台北商業職業學校夜間部，半工半讀完成學業，退伍後考上華南商業銀行，家境獲改善，結婚生子後，他認真工作籌措3個孩子的教育基金，但他心中始終未忘記自己的升學夢想。

凌進益退休前又因妻子生病，必須隨身照顧，只好再擱置自己念研究所教育的夢，直到妻子病情穩定，6年前報考空中大學，重拾書本已時隔50年，2年前大學畢業，再報考景文科大觀餐碩士班就讀。

他回憶剛入學時，並不在意周遭師生的訝異眼光，但面臨使用電腦的困擾，面對所有的研究報告及作業，他發揮毅力都用一指神功搞定，花了許多時間努力自學及練習，終於在古稀之年獲取學位。

凌進益開心表示，處在資訊爆炸與瞬息萬變的時代，唯有不斷學習才能融入社會，終身學習是社會普遍共識，因為學習沒有年齡限制，透過學習過程不但能增廣見聞、拓展人際關係，還能促進身心靈健康。