拍婚紗金囍！自付機票食宿 金門浪漫5日遊

模特兒穿著亮麗的新人服，在旅遊推介現場走秀。（記者吳正庭攝）

2018-06-08 23:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天說，金囍假期I Love You「結婚」、「愛情」兩大主題旅遊，為結婚新人或戀愛情侶量身打造，只要自付機票、食宿，就可以放鬆享受金門浪漫之旅。

縣府說，報名「結婚」主題的新人，可獲婚紗拍攝、婚紗相本、金囍婚宴、限量主題酒及專屬紀念T恤等多項超值好禮。

曾獲「盛妝亞洲時尚高級訂制服裝」金獎的設計師吳亮儀，也將為每一對新人量身打造新東方嫁衣婚紗，讓參加遊程的新人，穿出屬於自己的婚紗美景。

縣府指出，結婚旅遊限定30對，參加者可以在6月29日至7月3日享受金門浪漫5日遊，6月15日截止報名，已經快要額滿。

「愛情」主題旅遊，時程從7月1日至11月15日，名額200對，參加者以2天1夜為基本旅遊基數；縣府將推介20個金門浪漫秘境，並在金門總兵署設置婚紗體驗館，情侶完成打卡拍照、分享IG，可獲愛情主題酒、專屬紀念T-shirt等好禮。

縣府觀光處說，有意參加「結婚」、「愛情」主題旅遊者，只要購買機票、住宿即可參加。數量有限，敬請保握機會，可上「金囍假期I Love You」活動官網 的「我要報名」處下載，或電洽（02）23027565金門婚紗小組。

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金門縣政府推出「結婚」、「愛情」兩大主題旅遊，為扮成結婚新人的模特兒打造的服裝，一出場就成了目光焦點。 （記者吳正庭攝）

金門縣政府邀請觀光、旅遊、飯店業者，在「總兵署」一起推廣主題旅遊。（記者吳正庭攝）

金門縣政府安排模特兒行銷「金囍假期」活動，觀光處長陳美齡（左）希望扮演新人和金門觀光間的「媒婆」。（記者吳正庭攝）

金門縣政府推廣「結婚」、「愛情」旅遊的主題酒，造型討喜，將送給參加活動的新人及情侶。（記者吳正庭攝）