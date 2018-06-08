疫病》台南增1例境外移入登革熱 衛生局：沒有擴散疑慮

2018-06-08 18:00

〔記者王捷／台南報導〕台南市5日增加一例境外登革熱病例，19名學生組團到泰國參訪後，其中一名學生返國時在海關被檢測到有發燒情況，登革熱快篩呈陽性反應，登革熱防治中心認為這屬於境外病例，經疾病管制署檢驗後確診。台南市衛生局說，目前已經先將這名學生送到醫院隔離，也派員到學生住處噴藥防治，另外還有3名同團學生有疑似登革熱症狀，但尚未確診，沒有擴散的危險。

登革熱防治中心主任陳怡說，這次的境外病例是參訪團學生，同團共有19名學生、1位老師及1名導遊，到6月7日止，已有3名學生出現疑似症狀，其中一名學生在5日登革熱快篩呈陽性反應，6月7日確診，已返回居住地醫院住院治療。

防治中心接獲消息，今天下午到確診學生的居住環境進行住家半徑50公尺戶內及100公尺戶外化學防治，加強巡查清除孳生源，防治中心將持續監測同團師生健康狀況，避免病毒於社區擴散。

衛生局指出，目前沒有擴散的疑慮，如果民眾返國有不舒服症狀，在入境時就可以告知檢疫人員，前往登革熱流行地區，應做好防蚊措施，降低登革熱感染的風險，返國後兩週內如出現不適症狀應儘速就醫，並主動告醫師近期旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療，發現疑似症狀病例時，要立即進行登革熱NS1快篩並通報，以利衛生機關立即啟動防治措施。