四大行業不得提供一次用塑膠吸管 擬明年7/1上路

2018-06-08 11:08

約8000家業者 不得提供內食使用

〔記者劉力仁／台北報導〕國際海洋塑膠污染越來越嚴重，環保署參酌美國與英國對一次用塑膠吸管採取限制使用的管理經驗，今天預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，明年7月1日起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類限制使用對象，約8000家業者，不得提供一次用塑膠吸管供內食餐飲之消費者使用。

違反業者將依照廢清法第51條，處新台幣1200以上6千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。

至遲2025年 研究外帶管制措施

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，2020年將擴大至其他提供餐飲業者，並至遲於2025年前，研析外帶使用一次用塑膠吸管的管制措施，希望業者即早因應，不主動提供吸管供消費者使用，民眾亦可自備可重複清洗之吸管，以減少資源浪費。

賴瑩瑩表示，公部門及公私立學校，主要指員工或校園餐廳、福利社，將不得提供一次性塑膠吸管，此外，針對市售利樂包所附吸管部分，環保署也將於蒐集國外經驗與國內各界意見後，評估是否納入下階段管制。

環保署表示，草案內容將於預告日起3日後詳載於環保署網站「法規命令草案預告區」網頁，各界對預告內容有任何意見或修正建議者，可於草案刊登公報之次日起60日內可提供相關意見或修正建議。