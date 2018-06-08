墾丁盜抓300隻寄居蟹 官方開罰：養不活還教壞囝仔！

男子在墾丁盜抓數百隻寄居蟹，稱「教學用」遭開罰。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-06-08 10:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島陸蟹生態豐富，沙灘上滿滿寄居蟹常吸引遊客爭睹，但近年除了貝殼遭大量撿拾，面臨無家可住，還有不肖民眾抓回家「養死」，保七總隊第八大隊前晚便告發一起盜抓超過300隻寄居蟹還辯稱「教學用」的案例，提醒民眾重視陸蟹保育。

劉姓民眾利用深夜在後壁湖保育示範區航道西側沙灘，盜抓超過300隻以上寄居蟹，違反了「國家公園法」規定，滿滿整個水桶的數量，讓取締員警都直呼誇張。

保七總隊第八大隊指出，男子遭告發3000元罰單後，面對詢問是否要「販賣」，不斷辯稱「教學用」，卻又不願透露是否為教職或任職單位，員警也提醒他「不要教壞囝仔大小！」

保七總隊第八大隊大隊長李日聰呼籲，寄居蟹帶回家「養不活」，只會成為害死牠們的兇手，除了盜獵危機，脆弱的蝸牛殼、塑膠殼更讓牠們處境危險，民眾可捐出食用過的「鳳螺、蠑螺」殼，保護珍貴寄居蟹生態。

根據國家公園法第13條第2款，國家公園範圍內都不可採捕，違者將開罰3000元，民眾發現時，可撥打電話向國家公園警察大隊後壁湖小隊08-8866319，保育課08-8861321檢舉。