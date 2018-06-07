台南一期稻作開始收割 稻價因「青割」下跌

台南部分一期稻作已開始收割，稻價近期呈下跌趨勢。（記者楊金城攝）

2018-06-07 20:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南市溪北地區一期稻作已開始收割，部分農民擔心颱風來，在稻穀未完全成熟就「青割」，導致一期稻價從開盤價100台斤濕穀980、970元，一路下跌到今天在950到930元間，稻價近日變動大。

比較慶幸的是，一期稻作因採節水灌溉，嘉南農田水利會縮短供灌天數、打折供灌，從目前的稻穀收穫量來看，對產量影響有限。再過1週到10天後的大收割期，才能看出收穫量有無受影響。

目前台南溪北地區以台南11號稻種居多的一期稻作，在西港、麻豆、六甲、下營、柳營、新營、後壁等地已陸續收割，不管是農會或是米商，稻價開盤價大多在100台斤濕穀980、970元，此後一路調降，今天大多約在930到950元價格區帶。

六甲區稻穀收購價最近在950到970元間浮動，六甲區農會明天將開始收購一期稻穀作業，開盤價多少？還要參考其它農會、米商的收購價後仔細盤算如何開盤。

專業稻農盧聰嘉說，今年一期稻作因節水灌溉，使得稻穀生長提早變黃，稱為「假黃」，實際仍未完全成熟，加上農民擔心颱風要來，提早「青割」，會影響賣價。

部分農民因擔心颱風來而提前搶割，導致稻價下跌，農糧署南區分署分署長姚志旺說，稻穀成熟度不足不會因為短暫下雨即發芽，但搶割的稻穀卻因尚未成熟，含水率偏高，會影響稻價，且含水率偏高，使烘乾時間延長，也影響輾米率。

農糧署南區分署指出，目前嘉南地區稻榖尚未完熟，農民切勿因為颱風可能形成的報導，而恐慌性搶割，應待成熟再割稻，以避免稻價下跌，影響品質及收成。