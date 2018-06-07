山川琉璃吊橋6月19日起 一票可來回

屏東縣山川琉璃吊橋。（記者羅欣貞攝）

2018-06-07 15:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為改善屏東縣山川琉璃吊橋觀光休憩品質，屏東縣政府將自6月19日起開放入橋民眾可持票卷折返，民眾持票券入橋後，可憑原券自吊橋另一端再次入橋，但僅限當日且只可折返1次。

屏東縣政府觀光傳播處指出，為使民眾可入橋免再搭乘接駁車折返回車輛放置處，故調整為遊客入橋後可折返，即自吊橋瑪家端（原住民文化園區）入橋者，可由三地門端再次入橋1次，三地門端入橋者，可由瑪家端再次入橋1次。預計開放折返後，民眾也免於酷暑下排隊等候接駁車，讓參訪遊客有更充裕的時間盡興休憩與參觀。

此外，為維護遊客安全及參訪品質，吊橋自6月19日起也將調整每日開放參觀人數，平日為3500人，假日為4000人，另為避免吊橋停止參訪前瞬間湧入大量入橋民眾，請折返民眾務必配合於每日吊橋停止參訪前20分鐘入橋折回，平日於下午3時40分前入橋折回，假日下午4時40分前。

至於屏東客運接駁車將自6月19日起停止往返吊橋2端車輛接駁服務，請民眾前往參訪前請先行評估或規劃旅遊行程，屏東縣政府再次籲請有意參訪吊橋民眾，請多加利用山川琉璃吊橋預約網站，事先完成預約及參閱相關參訪資訊。