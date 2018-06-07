比賽時間終了！ 傅達仁帶著尊嚴告別人生賽場

2018-06-07 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕資深體育主播傅達仁在台灣時間今日於瑞士執行安樂死，享壽85歲。傅達仁最為人津津樂道的便是早年轉播美國職籃（NBA）與棒球賽事時，創造了許多大家至今習以為常的專有名詞。近年則因飽受病痛折磨，決定赴瑞士透過安樂死離開人世，這段期間也屢屢公開呼籲在台灣開放安樂死的重要性。

傅達仁一生與體育畫上等號，曾在25歲入選籃球國手，27歲退役後分別擔任過教練、記者和主播球評，還曾主持綜藝節目獲得金鐘獎肯定。他在90年代轉播NBA時發明現今廣泛使用的術語，像是「火鍋」、「騎馬射箭」、「小帳加一」、「旱地拔蔥」、「擦板得分」，即便是半路出家的棒球轉播，亦有「陽春全壘打」、「滿貫全壘打」、「空中抓飛鳥」等用語。

傅達仁晚年因病所苦，先前受訪時表示，前後依靠自己跟健保資源花了大概上百萬元，而且都是找名醫診治，不過膽管阻塞無法開刀，因為不斷發燒，只能裝支架，還有不斷打消炎藥、抗生素，每天都感覺很痛苦，後來決定上書總統，望能推動安樂死在台合法化。

辦理傅達仁安樂死的「尊嚴」是瑞士一間非營利機構，以「活得有尊嚴、死得有尊嚴」為口號，接受外國民眾成為會員，完成一整套安樂死服務，並將一切交由尊嚴安排的話，總花費約11970美元（約台幣36.3萬元），但若自行處理喪葬事宜，則為7980美元（約台幣24.2萬元）。

由於早年轉播球賽管道甚少，傅達仁可以說是90年代民眾看球的記憶之一，對於他的離世，網友們紛紛留言紀念，「一路好走，懷念他」、「中場拿戰術板小磁鐵比劃」、「這些詞會永遠用下去，謝謝你」、「從小看他轉播長大的，懷念他」、「太神了吧 這些術語幾乎都深植人心誒」、「好有歷史感！推推」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980