海產之都高雄 入選全球十大美食目的地

2018-06-07 13:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕品嘗美食是旅遊的動力來源之一，訂房平台網站Booking.com根據全球旅客評論，選出「全球十大道地美食目的地」，其中亞洲就囊括5個城市，包括味噌豬排發源地名古屋、白咖啡的故鄉怡保，還有以新鮮豐富海產聞名的港都高雄都榜上有名。

Booking.com調查發現，超過6成旅客會為了一嚐在地特色料理而決定下趟旅程的目的地，超過3成的旅客計畫在今年展開一趟以美食為目的的旅程。Booking.com蒐集全球上億則旅客評論，選出「全球十大道地美食目的地」。

「全球十大道地美食目的地」名單中，亞洲料理最能獲得全球旅客青睞，共有5個亞洲城市受到推薦；其中馬來西亞成最大贏家，「怡保」與「新山」搶占兩個席次，而海產之都「高雄」、味噌豬排發源地「名古屋」也躍上國際與其他城市齊名。除亞洲城市外，南美國家巴西「若昂佩索阿」、祕魯「利馬」也因特色美食獲旅客盛讚，受推薦成為道地美食目的地。

其他獲選城市還包括越南胡明市、波士尼亞與赫塞哥維納塞拉耶佛、法國科瑪及義大利卡塔尼亞。

此外，Booking.com也針對街頭小吃選出小吃控必朝聖的城市，包括南韓全州市、摩洛哥馬拉喀什、美國紐約、墨西哥墨西哥市，而台灣也有城市上榜，是新竹。Booking.com指出，新竹的夜市與小吃，以結合在地食材與料理方式，讓到訪旅客驚豔，成為街頭小吃的精選城市之一。