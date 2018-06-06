1字就罰60萬 提議遠洋漁業修法附議1天就過門檻

農委會祭出遠洋漁業三法嚴管，希望擺脫歐盟黃牌，但不少漁業界人士抱怨管太嚴，連署提案要求修法。圖為鮪延繩釣漁船。（記者陳彥廷攝）

2018-06-06 21:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕第6次全國農業會議將於九月召開，東港在地「台灣鮪延繩釣協會」昨天透過該會議的公民提案，提出「修改不合理遠洋漁業法規、執法過當、罰則過重等問題」案，要求政府重修遠洋三法，1天就迅速通過成案附議目檻，遭譏「業力引爆」。

全國農業會議可由民眾透過網路提案，台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰昨天提出該修法案獲響應，超過500人附議成案，剛剛已經突破千人，將成為大會正式議案。

「苛政猛於虎！」該協會指出，歐盟發出漁業黃牌，要求我國解決IUU（非法、未報告、不受規範）漁船，農委會因此制定新法，漁民這陣子的配合的改進相信社會和官員都看得見，但不僅黃牌拿不掉，還持續把法規嚴格程度推至「獨步全球」，漁民怨聲載道。

該協會舉例，像每1小時就要回報1次船位，除回報費用所費不貲，對海上作業也是當大困擾，更別說漁獲回報器若壞掉，在30天內一定要回港修復，不准以衛星電話或傳真取代等等，明明可另尋解決方案，卻得中斷航程，不然就要接到數十萬元罰單。

該協會指出，漁民不是不遵守、不改進，但許多小問題，卻當作重大違規開罰60萬元，重創家計型漁民，現在連代收船長公文的家人都是手發著抖接下，就怕又是收到數十萬元罰單。

協會秘書長何世杰說，政府自己規定的船身識別有6處，只要其中1處的「1個字」不清就開罰60萬元，國外規定僅「國際呼號」清楚即可，農委會卻好似在辦遠洋船隻船身美容化妝大賽？種種不合比例原則的罰則，漁民是民情激沸，對惡法怨聲載道。

身受其害的蔡姓船長說，大字現在都用「毛毛蟲」、「火星文」去記憶如使用電腦回報，漁業需要進步沒有錯，但教育需要時間和方法，一味重罰不給機會最為差勁；也有漁民嗆，「中央冷氣房裡訂定的法規，已威脅民進黨地方選情」，不排除上街頭抗議。

何世杰說，協會近來接獲越來越多漁民反彈，很多法條不過是行政規則卻無限上綱認定違規，小問題執法過當重罰，讓東港、琉球的家計型漁民常面臨百萬罰金，這些都已導致台灣遠洋漁民面臨無法經營生存危機，唯有把惡法修掉才能免除漁民永遠的恐懼，透過提案要求政府正視。