封閉9年！冬山鄉新寮瀑布第2、3層下月重新見客

新寮第三層瀑布落差達60公尺，7月將重新見客。（羅東林管處提供）

2018-06-06 19:07

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉新寮瀑布步道，因有清涼的原始森林，曾是宜蘭縣人潮最多消暑勝地，步道沿途共可欣賞3層瀑布，其中第1層瀑布至第2、3層瀑布的步道，開放才3年就被颱風破壞，封閉至今已9年，在羅東林區管理處與當地社區攜手斥資1700萬元重新整修，7月將重新見客，找回昔日最夯消暑勝地的風采。

新寮溪發源於海拔980公尺的新寮山，因水流湍急、河谷切割現象，沿途形成數個大大小小不一的瀑布。原先以3層大瀑布最為人知，其中第3層瀑布落差達60公尺。

羅東林管處2004年開始整建1.3公里步道，2006年完工開放，由於步道周邊林木茂盛，加上第1層瀑布下方可戲水，成了消暑勝地，年遊客量可達20萬人次，是縣內遊客人數最多的步道。

不過，2009年10月，受強颱芭瑪影響，步道、周邊林相全毀，地形地貌也大幅改變，新寮瀑布因此封閉，經過2年的休養生息，林管處以生態工法清理河道淤積，並開始護岸工程，重新整建步道，2011年至第1層瀑布長約0.9公里的路段重新開放，但至第2、3層瀑布的步道，因跨越溪水的飛瀑吊橋全毀，加上周邊地質仍然不穩，封閉至今仍未開放。

經地質專家長時間監測後，在當地的中山社區與林管處共同努力下，斥資1700萬，開始2、3層瀑布步道整建工程，預計6月底完工，7月可重新開放，至2、3層瀑布步道長度將達0.5公里，步道總長度增加為1.4公里。

羅東林管處指出，工程除將原有的吊索橋提高高度，改為挑高吊橋，降低日後再遭沖毀的機率，橋也以木質感包覆，營造融入生態環境之景觀，而部分路段因無路基，則透過架空棧道來連接，為避免遊客行走時有濕滑感，鋪面採用鐵網附上土石層，增加摩擦力且不易積水，又能長出草本，打造生態為棲地。

羅東林管處指出，考量行走安全、遊憩品質及生態，未來步道開放後，將由中山社區進行動態總量管制，步道內的遊客上限只會維持在350人，現階段步道雖已可行走，只剩下綠美化、加強較抖路段及增加扶手、解說牌、警示牌等工作，但還是呼籲遊客，未開放前切勿進入，以保障自身安全，林管處也指出，由於颱風過後，第2層瀑布落差已不明顯，未來只會剩下2層瀑布。