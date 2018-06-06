蓮霧盛產卻傳大量枯死 農友嘆：60多年來首見

宜蘭縣冬山鄉農民吳坤長，一公頃蓮霧園有接近七成出現異常，其中四成已完全枯死，損失難以估計。（記者張議晨攝）

2018-06-06 14:21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉安平村一帶最近傳有蓮霧陸續出現枯死現象，有農友損失超過七成，看著大片果園無收成欲哭無淚，農友說，種了60多年蓮霧，第一次出現這種枯死怪象，因樹齡幾乎都逾60年，損失不知如何估計。農改場最近也採集果園土壤、植株帶回檢驗，預估最快2週內就能查明成因。

宜蘭縣冬山鄉蓮霧種植面積約45公頃，產區集中在安平村、大進村一帶，每年端午節前後是盛產期，但安平村農友吳坤長的果園，逾百株蓮霧樹，卻有接近7成出現乾枯，與園內正常植株相比，明顯出現異常。

「怎麼這麼怪？」吳坤長說，蓮霧約在每年9月修枝，修剪完後會重新冒芽，隔年清明前後開花，約端午節採收，但去年完成修枝後，卻有少數幾株蓮霧樹未成功發芽，本來不以為意，但今年入夏後，異常情形擴大，園內至今已有4成蓮霧枯死，另有3成僅冒細芽。

吳坤長與父親在冬山種植蓮霧近70年，他無奈地說，蓮霧屬很好種的果樹，即使疏於管理，也能自然生長，何況他有按部就班施肥、補充營養素，卻仍發生這類狀況，「果園內多為60年以上老欉，損失根本無法估計。」

花蓮農改場蘭陽分場最近也派員前往會勘，採集土壤、植株帶回檢驗，冬山鄉民代表游智慧、楊弘旻也希望農政單位盡速查明原因，避免災情擴大。

蘭陽分場助理研究員徐子芳表示，冬山鄉產區土質屬砂礫地質，水分排除較快，不排除是近年降雨偏向驟雨型，水分無法留存在土壤，造成水分供應不足，另外農友修剪強度太高，也有可能是影響植栽成長主因。

她說，目前宜蘭僅冬山果農及頭城部分廢耕果園有出現這類狀況，是否為個案還要進一步檢驗，最快結果兩週後應能出爐。