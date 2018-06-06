美全球學研專利數 清大全台第1 台大降19名

2017年獲美國專利核准件數的百大排名主視覺影像。（清大提供）

2018-06-06 11:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國公布全球大學及學術機構2017年獲美專利核准數百大排名，台灣方面由清華大學名列全球23名，是全台第1，台灣大學則列48名，較去年退步19名。

清大表示，該排名由美國發明家學院（NAI）和智慧產權人協會（IPO）在台灣時間昨天晚上公布，清大今年23名，勝過東京大學、首爾大學等亞洲名校，兩岸三地僅次於北京清華大學，在全台大學中排名第一；且已連續4年全台第1，歷史最佳成績是2014年的全球11名。

清大校長賀陳弘指出，全球有5萬多所大學，清大能在取得專利項目名列前茅，顯示師生的原創性知識對人類社會及未來產業的貢獻度，也是縮短學用落差的極佳表現。

而該百大排名台灣入榜學校中，依序是清華大學、台灣大學、交通大學、成功大學、中央大學等5校，其中台大今年名列48名（較去年退步19名）、交通大學64名（較去年退步20名）、成功大學67名（較去年進步2名）、中央大學98名（去年未入榜）。

清大研發長曾繁根表示，從專利領域看，清大生醫領域專利多，研判除生科院外，其他醫工、化學、化工、材料、動機、電機等也積極跨領域，生醫專利約佔整體25％，如生醫晶片與快篩試紙的研發等。

但專利的申請與維護費不便宜，曾繁根說，清大每年投入申請與維護費約4、5千萬元，但鼓勵新專利，教師新申請案只需自付10％經費，校方提供5年補助，到5到10年以上的專利則提高教授自付額，並清除10年以上舊專利，用意就是鼓勵教授5年內將專利售出、技轉等。

而2017年獲美專利最多的全球前5名大學，依序是：美國加州大學系統、麻省理工學院、德州大學系統、史丹佛大學、北京清華大學。

2017年美國專利百大排名