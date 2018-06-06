全國童軍大露營 國內外1萬2千人將登成功嶺

中華民國童軍總會6日舉行童軍第11次全國大露營記者會，號召12000名童軍，匯聚成功嶺紮營。（記者廖振輝攝）

2018-06-06 11:15

〔記者林曉雲／台北報導〕暌違7年，第11屆全國童軍大露營首度將在台中成功嶺營區舉辦，來自17個國家、1萬2千名童軍將齊聚一堂，以全人教育的新思維，設計APP實境解謎、AR科技拒毒等新式童軍活動，以展現新世代童軍的熱情與活力。

童軍總會理事長林右昌表示，這次在成功嶺營區舉辦，結合了全民國防，也將安排與國防有關活動，雖因在營區內，家長無法陪伴，但剛好訓練幼童軍獨立自主，感謝國防部克服很多困難提供場地，盼藉這次童軍大露營重新找回我國童軍的能量和熱情。

林右昌也指出，童軍和12年國教強調自主學習精神相符，陽明山的露營區亦將移回教育部主管，由童軍總會負責，未來童軍將可有長久的活動據點。教育部主秘朱楠賢表示，12年國教強調素養，除了知識和能力之外，更重視態度，童軍重視自動自發，完全與12年國教相符，參與人數亦已爆滿，

此次大露營在6月30日到7月6日舉辦，邀請到世界童軍總會秘書長Ahmad Ra'fi Mohamad Alhendawi，他曾任聯合國秘書長的青年大使，還有來自香港、澳門、斯里蘭卡、澳洲、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、韓國、日本、泰國、馬爾地夫、約旦、紐西蘭、印度、及孟加拉等16個國家的童軍，期望藉此實踐國民外交。

童軍總會秘書長蘇德祥表示，童軍運動是全世界最具指標性的青少年養成教育，包含讓青少年擁有決定權、培養積極參與的公民、培育終生受用的價值觀與技能，同時提倡和平教育，是一種全人教育，也補助和鼓勵經濟弱勢青少年參加。

全國大露營特別設計童軍魔法學院、明日地球、文武掄元、文化采風、生命關懷等精彩活動，蘇德祥強調，要顛覆大家對童軍的刻板印象，不單只是傳統的童軍技能、專科章考驗、營火晚會，在文化采風裡，還會運用時下最夯的實境解謎遊戲，規劃4條路線去認識台中和彰化等當地的文化特色，還有淨山、淨灘、驅逐入侵植物等維護環境的活動，讓青少年落實認識鄉土文化課程。

另與國立自然科學博物館合作，特製40米變形金剛貨櫃，採用AR技術，模擬吸毒後樣貌，教育孩子們拒絕毒品。並在文武掄元的活動中，運用成功嶺現有的探索教育場，讓孩子們實際體驗高低空的挑戰，學習團結合作分工及克服自我恐懼等內容。

童軍總會強調，不同於以往的全國大露營，首度登上成功嶺，可讓大家有機會近距離認識這個孕育國軍的搖籃，亦要讓青少年們充分感受國軍實力，拉近與年輕人的距離。

來自17個國家、1萬2千名童軍將齊聚一堂。（記者廖振輝攝）