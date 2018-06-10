天天吃好料》高雄鐵路餐廳排骨便當 「南派」口味人氣旺

高雄鐵路餐廳的台鐵排骨便當人氣超夯，單日平均需求4千份（記者王榮祥攝）

2018-06-10 09:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕先按摩10餘分鐘，再放入油鍋炸出金黃外觀並鎖住肉汁，最後經過滷鍋滷出最濃厚的味道，這就是高雄鐵路餐廳招牌台鐵排骨便當中、那塊美味排骨的日常…。

台鐵便當名氣響噹噹，其中又以排骨便當最有代表性，目前製作台鐵便當的基地共有5處，有網友力推高雄排骨便當口味全台第一，還有鐵路迷封高雄鐵路餐廳出品的排骨便當為「南派」排骨便當。

高雄鐵路餐廳經理蔡政澄表示，高雄出品鐵路便當每天約4千餘份，假日可增至近5千份，目前共有7款，其中排骨便當約佔八成比例﹔廚房每天上午6點多就開始作業，根據各班次列車過往運輸、便當販售相關數據，提供一定數量的便當，部分則在車站內販售。

蔡政澄強調，高雄鐵路餐廳廚房作業嚴謹，一般外人嚴禁入內，整個生產作業有一定流程﹔儘管有固定程序，對於食材烹煮到味仍須倚靠老師傅們的經驗，如何讓主食、配菜、米飯好吃，是廚房團隊的功課與責任。

蔡政澄說明，排骨是便當主力，大致需經過按摩（真空攪拌機）、炸鍋、滷鍋三道程序，約需耗費一個半小時，才能產出外觀亮麗、肉質軟嫩、口味宜人的滷炸排骨，加上營養師調製的配菜組合，成就一份具有歷史傳承的鐵路美味。

他透露，高雄生產的台鐵排骨便當確實很夯，常有客人一上車先往車頭衝，目的是找到負責販售便當的列車人員、先買為快﹔近期台鐵也推出隨票購便當機制，反應不差。

蔡政澄進一步指出，高雄鐵路餐廳不只對便當生產過程管控嚴謹，販售後的處置也同樣採高標準，只要送上列車或定點開始販售，超過兩小時就會依規定汰除﹔所以評估販售數量很重要，不能太多、也不要太少。

高雄鐵路餐廳的便當販售區域，在嘉義以南到屏東，只要列車經過高雄，原則上都會配置一定數量，部分則在車站販售，每到用餐時間，幾乎很快會從櫥窗內被下架，想吃到熱騰騰的南派排骨便當，動作要快。

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