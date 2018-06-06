北京嗆翠玉白菜、肉形石是三級品 台北故宮回應了！

台北故宮收藏的「翠玉白菜」。（資料照）

2018-06-06 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港經貿商會會長李秀恒5日在《香港商報》撰文，指稱北京故宮博物館館長單霽翔透露，其實故宮絕大多數文物並沒有南遷，南遷的文物只有22％去了台灣，並稱台北故宮收藏的「翠玉白菜」和「肉形石」，只能算是「三級品」。台北故宮回應表示，文物要看的是質量，而不是數量，而且文物的價值必須經由各界廣泛討論。

李秀恒引述單霽翔的話表示，台北故宮藏品比北京珍貴一說查無實據，只是以訛傳訛。台北故宮確實有些上等文物，像是宋元書畫、琺瑯彩瓷器等，還有幾件青銅器，不過相比之下，北京故宮有更多的寶物。著名的「翠玉白菜」、「肉形石」雖是台灣故宮鎮館之寶，但在北京故宮只能算得上三級品。

《蘋果日報》報導，台北故宮指出，搬遷來台的文物的質量受到國外認可，1935年和1961年先後受邀到英國和美國展覽會參展，顯示台北故宮的文物受到一定的肯定。關於「翠玉白菜」和「肉形石」遭批評為「三級品」，台北故宮認為，每件文物都經由時代的轉變，不能用當下的時空背景來評斷文物好壞，而且文物的價值應該經由收藏界、文化界、博物館界等各界來討論。

台北故宮還表示，「翠玉白菜」和「肉形石」在我國屬於重要文物，許多國內外觀光客慕名而來參觀，顯示「翠玉白菜」和「肉形石」的人氣無庸置疑。