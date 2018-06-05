竹117線湖口鐵騎路危險彎道 地方盼截彎取直

新竹縣道竹117線湖口鄉鐵騎路往來台一線的車流量大，但途經兩波彎道；地方建議改走左側道路，通過中山高高架橋下及營區的直路，截彎取直。（記者廖雪茹攝）

2018-06-05 20:33

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣道竹117線行經湖口鄉的鐵騎路，為新竹工業區往來台一線的要道，車流量大，但途經兩波彎道，險象環生，地方提議營區退縮，截彎取直來改善交通瓶頸；對此，縣府工務處說，今天函文國防部軍備局徵詢提供用地，以共同維護行車安全。

軍備局說，新竹縣政府拓寬縣道117線湖口鄉勝利路二段（與榮光路、工業五路口），即由軍方配合退縮湖口副食品供應站的圍牆，而順利拓寬完成；在符合國家安全的前提下，只要協調取得使用單位的同意及通過營地釋出審查作業，軍方一定樂於積極配合，由縣府申請撥用並改善道路，以維護公共安全。

縣議員甄克堅說，竹117線為貫穿新竹縣市的交通要道，其中，位在湖口鄉的勝利路及鐵騎路，處於湖口營區與新竹工業區之間，是上班族通勤的主要路線，也可通往中山高湖口交流道，平日車多。

但鐵騎路通往台一線途中有兩波轉彎路段，都因遇到營區而轉向，而呈現連續兩個近90度的轉彎，影響行車安全與順暢，他接獲許多鄉親建議應該截彎取直，以減少事故發生。

甄克堅說，其中，靠近湖南生態戰車公園的竹117線10K+500~11K+00路段鐵騎路，90度轉彎後不到200公尺，因遇中山高車行箱涵，路幅突然限縮，且為近90度轉道，對行車構成威脅。他曾實地勘察，營區內其實就有現成的道路，通過中山高高架橋、營區之後銜接鐵騎路，只是未開放民眾通行。

「部隊應該要讓地，讓鄉親走直路！」甄克堅建議，縣府應研擬改善計畫，邀集軍方管轄單位共同會勘，將軍營大門及圍牆往後退縮一點，提供所需改善的軍方用地，即可將危險彎道改為直路。

工務處養護科說，縣府對此提議樂見其成，因牽涉使用單位陸軍第六軍團，今已函文國防部徵詢意見；如獲軍方回應，將邀集高公局等相關單位現勘，研議路線規劃等事宜。

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