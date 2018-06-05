農試所找出太陽能板下的適種蔬菜 獲利能比賣電多

農委會農試所公布在光電設施下仍能達到平均產量的蔬菜種類。（圖由農試所提供）

2018-06-05 23:36

〔記者吳欣恬／台北報導〕光電設施和農業生產結合常有「假農作真種電」的問題。農委會農試所今天公布8種蔬菜，在光電設施下仍能達到平均產量，獲利甚至比賣電更多！

農試所所長陳駿季指出，依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」規定，農地上的光電設施覆蓋面積不能超過40%。農試所耗時2年，在屏東枋寮進行試驗，評估光電設施下適種的蔬菜品項和栽培模式，提供給農民參考。陳駿季說，希望未來農地種電不是表面上合乎法規，卻不注重農業生產，農業生產和光電兩者可以雙贏的。

鳳山分所長陳甘澍指出，包括小白菜、青梗白菜全年都適種以外，夏季可種青花菜、花椰菜以及芥藍，秋季可種莧菜，冬季菠菜和茼蒿。

陳甘澍說，每公頃溫室和光電設施成本約2000萬元，分10年攤提，全年累計發電量約38萬度，以每度電4.3元計算，售電收入約163萬元；小白菜保守估計一年14作，生產成本約238萬元，年產量可達21萬公斤，以有機蔬菜拍賣市場的平均價約每公斤20元，粗估收益420萬元，扣掉生產成本，收入可達182萬元，高於售電收入。

陳甘澍指出，光電設施採挑高型，最高處離地可達6公尺，有助於通風散熱，最高溫僅有攝氏36、37度，比起一般溫網室最高溫可達攝氏40度來得低，2年來也挺過數個颱風，蔬菜的損害也很輕微。

陳甘澍說，夏季幾乎沒有國產青花菜，農試所自行研發的青花菜「台農亞蔬3號」品種和花椰菜「16－1104」品種，具有耐熱早生的特性，但一般溫室的溫度還是太高，光電設施下反而剛好，能順利結球，口感甜嫩細緻，芥藍「16－1232」則沒有一般甘藍菜的苦味，汁多味甜，在夏季蔬菜市場相當具有優勢。

鳳山分所蔬菜系主任王三太表示，試驗多種蔬菜，每種都試驗10個不同品種，總計嘗試過上百種，產量以要達到農業年報3年平均量的7成為基準。且試驗全以有機栽培。栽培模式是以穴盤苗培養3週，再種到田間，2週即可收成，能縮短收成的間隔，提高產量。

王三太說，試驗過程中發現，在不影響蔬菜產量下，在光電設施下減少光照量，反而讓蔬菜更嫩、纖維更少、口感更佳。下一步將再嘗試從番茄、甜椒和苦瓜等對光較敏感的瓜果類，找出適種在光電設施下的品種。