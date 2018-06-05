交大朱順一合勤獎學金 21名學生獲獎飲水思源懂回饋

2018-06-05 16:13

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學「朱順一合勤獎學金」今天頒獎，今年是此項獎學金20週年，有21名學生獲此獎，包括15名學業優異的學生和6名運動績優學生，校長張懋中與合勤董事長朱順一鼓勵學生要懂得飲水思源，未來有能力時，也能回饋社會。

張懋中說，朱順一合勤獎學金過去廿年獎勵學業及體育表現傑出的同學，已有431名學生受惠，累積發出的獎學金已有3700萬元，今年21名獲獎的學生，包括15名獲學業優異獎學金者，每人可獲12萬元；6位獲運動績優獎學金的學生每人可獲20萬元，每位學生還可獲頒純銀獎牌乙面。

獲學業優異獎學金的學生幾乎都是書卷獎的常勝軍，其中生物科技學系林暐倫來自偏鄉，但靠著自學能力，及對學習的熱忱，求學路上雖不順遂，但都穩紮穩打，打破「庄腳囝仔，跟不上都市人」的宿命論，除成績優異，他還在課餘到新竹高中為原住民學生課後輔導。

獲運動績優獎學金的6名學生，除學業保持良好成績，更投入時間與心力在運動項目有好的表現，其中光電工程學系蔡易洵，自小熱愛游泳運動，他也在今年全國大專校院運動會獲得一般男生組200公尺混合式第3名及200公尺蛙式第3名佳績，他說，游泳是紓壓的最佳管道，也能幫助他增強抗壓性及自律能力，在面對各種挑戰時，能維持好表現。

生醫工程研究所碩士班趙子揚，大學就加入排球隊，近3年來參與梅竹賽都取得優勝，他也熱衷學習，曾獲經濟部國際貿易局的台灣行動遊戲新人獎第二名、旺宏金矽獎銅獎，目前正與同伴挑戰創業，他很感謝朱順一學長提供的獎學金，讓學生們有更多的資源和機會可以運用，他將與球隊教練及隊友分享此榮耀，獎學金將全數回饋球隊，希望用在栽培努力勤奮的球員。