頭份廢土倒不停 居民激憤抗議

流東里一片山坡地屢遭傾倒廢土，深度達十米。（記者鄭名翔攝）

2018-06-04 21:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市知名景點「頭份後花園」雙喜段山坡地，從年初就屢遭不肖業者傾倒廢土，大型砂石車不斷開入弄得到處塵土飛揚，還曾撞斷路旁電桿，屢遭流東里住戶舉報，有關單位也陸續開罰，但業者仍囂張繼續濫倒，居民憂心廢土破壞山坡地，面對即將而來的汛期恐造成土石流，今早群聚激憤疾呼「拒絕廢土、環我乾淨家園。」

遭傾倒廢土的山坡地面積約0.25公頃，深達10米，附近除有東方美人茶園，山坡底則有流東溪流經，旁有大片農地。頭份市民代表羅文豐表示，從今年初就陸續有不肖業者假借整坡之名，將廢土往山坡地傾倒，日前一陣小雨就沖刷一處凹陷土石，居民擔心未來梅雨或颱風來臨時，整片廢土恐成泥流淹沒下方農地。

苗縣府農業處表示，有核准業者進行整坡作業，但不許傾倒外來土石方，農業處已於5月23日與地政處到場會勘，確定業者傾倒物屬廢棄建材土石方，已違反土地使用及水土保持規定，將移交水利處及地政處依水土保持法或區域計畫法開罰，最重可30萬。

然而，苗縣府會勘後數日，囂張業者又於5月28日於同樣位置傾倒廢土，但苗縣府因尚未確認開罰權責單位，也未釐清行為人，至今尚未開罰，僅稱本週將再會勘，讓居民痛批縣府行政怠慢，以致業者「沒在怕。」今早30多人於現場高喊口號，盼縣府能積極作為。