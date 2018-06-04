全國原住民族語單詞賽 高雄總成績全國之冠

全國原住民族語單詞競賽成績揭曉，高雄市小選手表現優異（高市原民會提供）

2018-06-04 08:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國原住民族語單詞競賽成績揭曉，高雄市共獲1金1銀2銅1優勝，總成績為全國之冠。

高雄市代市長許立明聞訊，第一時間向小選手表達祝賀，感謝他們在假日辛苦練習，為高雄市爭取最高榮譽，尤其高市在瀕危組總成績居全國之冠、讓人驚艷。

許立明除肯定小朋友及學校的用心付出，也強調市府未來會更持續支持、關注族語傳承推動工作，確保族語不流失。

高市原民會說明，2018第四屆族語單詞競賽分為國小、國中、瀕危語別國中、瀕危語別國小等四組，高市初賽於4月26日於鳳山行政中心一樓大禮堂舉行，將近200人、共27隊參賽，選出國小組第一、第二、國中組第一名優勝隊、瀕危族各語別參賽隊伍，代表高雄市參加6月2日至3日在國立臺灣師範大學體育館的全國賽。

為全國決賽經過將近一個多月的認真準備，最後成績不負眾望。

高市原民會彙整得獎名單：

ㄧ、國小瀕危組冠軍：高雄市拉阿魯哇（興中國小）

二、國中瀕危組亞軍：高雄市得樂日卡（茂林國中）

三、國中瀕危組季軍：高雄市歐佈諾伙（茂林國中）

四、國小瀕危組季軍：高雄市尹力柱隊

五、國小組優勝獎：高雄市拉酷思（樟山國小）