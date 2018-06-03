未來雙颱形成將指向台灣？ 彭啟明：看看就好

2018-06-03 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，菲律賓附近熱帶系統活躍，位在南海的熱帶系統已於昨天增強為熱帶性低氣壓，很有機會形成今年第4號颱風「艾維尼」，東南側低壓則在整合中，很有可能發展成第5號颱風「馬力斯」。氣象達人彭啟明則在臉書表示，「有些預測好像兩個都指向台灣，但真的看看就好」。

日前有臉書粉書團引用歐美報導，稱日後2個兩個颱風生成後「都指向台灣」。對此，彭啟明表示，不同預報的反應在一開始的時候都差異很大，不要看到電腦模式裡面有颱風就很興奮提醒大家注意，應該至少等到有颱風的初胚再來觀察，「不確定的提醒等於沒有提醒」，沒有必要吸引眼球目光，因這種訊息可能是變動度高的錯誤訊息。

彭啟明直言，今天先來看今年第4號誕生後的預測，過幾天再來看下一個，而目前的預測的不確定仍高，「有些預測好像兩個都指向台灣，但真的看看就好」。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式（圖左）及美國（NCEP GFS）模式（圖右），模擬週五（8日）天氣型態，雖有相似之處，即2個「熱帶擾動」皆尚未影響到台灣「但其強度、範圍大小，其實還是有很大的差異，顯示出預報的不確定性比一般情況大」。