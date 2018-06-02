科3期公開說明會 支持、反對壁壘分明

2018-06-02 20:09

［記者黃美珠／竹東報導］延宕約30年、俗稱「科3期」的「變更竹東鎮（中研院暨附近地區）特定區主要計畫（第2次通盤檢討）案」暨「擬定竹東鎮（工研院附近地區）細部計畫案」擬定後現正公開展覽到本月21日為止，今天辦說明會吸引數百名關心者到場。支持者認為本案帶動地方和就業機會，反對者則從土地正義、保護農地農用和飲用水安全等發出質疑，要求解編、回復原來的土地使用。

準備參選下屆新竹縣長的民進黨徵召人鄭朝方、民國黨主席徐欣瑩、以及前任縣長鄭永金都到場關切。

鄭朝方說，未來他若有機會入主縣府，將在國土計畫法原則下，盤整新竹縣土地的產業的開發，邀請所有關心本案者、關係人一起討論，共同思考新竹縣的國土發展。對科3期，他將以環境永續的發展為基礎，原來的地貌、水圳、水紋、傳統建築都會保留。

徐欣瑩說，她聽到爭取居住正義、產業和經濟發展，以及保護環境和水源的各種聲音，這些都要兼顧，但對本案產業專區可能產生的廢水，她認為要專案納管排放才行。

縣府表示，產專區內的業者本身必須自有污水處理廠，所生廢水經原廠處理符合放流標準才能進入產專區的污水處理廠。他們規劃產專區的污水廠廢水將拉專管往出海口去，在水公司取水口的下游才放流，不影響頭前溪水質。想繼續務農的地主，縣府也尊重，參酌現況、農作使用的土地分布狀況，在都市計畫區內規劃有「客家休閒農業專用區」供繼續農耕。

這個說明會吸引了「台灣捍衛農鄉聯盟」、「二重里地主權益自救會」的老農們到場，也讓主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會、荒野保護協會新竹分會等環團，跟時代力量、樹黨等反對團體攜手到場拉布條抗議。

其中以老農們的身影最受矚目，他們挺著年邁的身軀，頭綁寫有「拚命」2字的紅色布條或客家花布巾，戴著沒有竹葉的斗笠到場，強調「政府底下沒有農民」、「農民頭上沒有政府」！抨擊縣府是為了財團、為了錢財來搶農地、騙農民參與區段徵收，要求立刻解編還地給農民。

主婦聯盟等則抨擊科3期是蓋房子的計畫，不是真的為了國家發展而擬定。

曾種出全國10大經典好米的竹東雜糧產銷班第1班班長莊正燈和班員許又仁也現身抗議人群中。

許又仁嚴詞抨擊該案位於水質水量保護區，這塊地上蓋工廠，不只影響農民，更會影響整個大新竹的飲用水安全，該班70多個班員，由他代表帶來了至少230份的陳情書，要交給新竹縣都委會，要求不要開發這塊土地。

許又仁說，本案讓原來的農田水利圳路成了臭水溝，質疑新竹縣都委會委員的組成份子有些人「有非常多奇怪的前科」，有被彈劾過的，也有被指控涉貪力挺建商的，雖然2審獲判無罪，但讓人相當沒有信心。

許又仁還擔心產專區緊鄰的頭前溪，會不會像關西牛欄河一樣，僅因高科技廠所用的列管化學物品，僅因一把火就遭污染？他罵，開發科3期是滅農再起、十惡不赦的行為，要求「污染不要來、良田留後代！」

時代力量的連郁婷質疑，本案產專區設立所據的問卷竟是2002年所做，事隔16年，現在還有產專區的需求？

「我們要喝乾淨水聯盟」召集人陳翠琴說，翻遍整個計畫書，看不到任何工業廢水規劃的藍圖，也沒有看到有設置專管的相關經費。以前他們跟縣府爭取拉專管排放工業廢水，得到的回應都是「沒錢」，縣府卻為這個計畫銀行借140億元要做開發，她請問縣府真的在意下游居民的飲用水安全嗎？