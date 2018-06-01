原定8月通車 高雄鐵路地下化將延期完工

2018-06-01 13:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕原定今年8月要通車啟用的高雄鐵路地下化，現在需要再等等！交通部鐵路改建工程局本週向交通部報告，高雄計畫需延後通車，主因趕工不力及機電除錯花了很多時間；目前還有5個車站未通過消防檢查、2個車站台電尚未送電、8個站無障礙設施還需加強。原本預期5月底能完工事項，預期7月底才能做完，完工後還需經過自行檢查、與台鐵進行聯合檢查、報交通部履勘等，加上改善所需時間，最快可能要到9月底才有機會能夠通車。

高雄市區鐵路地下化計畫包含原本的左營計畫、鳳山計畫，計畫總經費998.69億元，要將左營－鳳山沿線地下化，並增設內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站、正義站等7座地下通勤車站；且將原有左營、高雄及鳳山車站地下化，全長15.37公里，完工後能消除計畫沿線共7處平交道及16處公路立體交叉。

鐵工局原定5月底前要將所有工程完工，開始準備進行聯合檢查、履勘作業，不過目前都有些延遲，預期通車期程要延後1個月至2個月。

鐵工局長胡湘麟表示，相關路線、軌道工程已做完，主要是車站機電系統測試有所延遲，但還在可控制範圍內，雖然通車時間會受影響，也跟部裡報告過這件事情，但覺得9月通車還是有機會。

高雄鐵路地下化沿線10座車站，未通過消檢的左營、內惟、高雄、正義、鳳山等站，除內惟尚未經過消防檢查外，其餘4站現正進行缺失改善，後續還要再複檢；左營、內惟2站尚未送電進車站，許多機電測試尚不能進行；無障礙設施只有三塊厝、科工館2站順利完成驗收。鐵工局表示，機電測試工作可能要到6月才能做完、高雄車站消檢預期要延到7月22日、隧道內連動測試則預期要等到7月底才能完成。

鐵工局表示，地下車站通車需更謹慎，車站是否如質完工，關係到未來旅客使用安全性。雖工程上並未發生特殊狀況，會延遲主要是趕工不力，加上測試時發現許多施工錯誤，測試時機電訊號燈該亮不會亮，而地下化車站的線路多是收在天花板上，導致要再去除錯就得花很多時間。