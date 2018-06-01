北部降溫有雨 週日前後恐有雙颱生成

中央氣象局指出，今天（6月1日）受到鋒面影響，北部、東半部有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2018-06-01 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6月1日）受到鋒面影響，北部、東半部有短暫陣雨或雷雨，北台灣溫度下降。此外，氣象局表示週日前後，南海及菲律賓東方海面的低壓帶內易有熱帶系統發展，並有進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風的機率。

氣象局指出，昨天（31日）晚起鋒面逐漸接近，今天持續受鋒面影響，各地雲量增多，北部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，由於鋒面結構偏弱，其他地區降雨較為局部，但須留意午後有局部較大雨勢發生的機率。溫度方面，新竹以北及宜蘭高溫降至27至29度，其他地區高溫仍有30至34度。

氣象局預估，週六、週日（2日、3日）受微弱鋒面影響，北部及東半部地區有些短暫陣雨或雷雨，中南部地區降雨較為局部，但須留意午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。溫度方面，有降雨時相較於前段時間氣溫略降，悶熱感將緩解。

氣象局預報員陳伊秀指出，目前南海及菲律賓東方海面各有一個熱帶低氣壓系統發展中，不排除週日前後會有雙颱產生。氣象局預估，南海附近的熱帶系統發展為颱風後，可能往北進入海南島、朝中國前進，對台影響機率低。

菲律賓東方海面的熱帶系統可能往北移動到台灣東部外海，若太平洋高壓東退，熱帶系統距台灣較遠，影響將降低，若高壓增強，可望為台灣帶來更多水氣。

空氣品質方面，由於受到輕微境外污染物影響下，馬祖為「橘色提醒」等級；西半部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南沿海地區因風速增強，如降水情況不顯著，仍容易有地表揚塵現象，局部地區懸浮微粒濃度偏高；花東空品區為「良好」等級。

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今日各地天氣預報概況。（圖擷取中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取中央氣象局）