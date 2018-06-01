高學歷不吃香！20名博士考中華郵政 全數摃龜

2018-06-01 06:58

〔記者陳宜加／台北報導〕高學歷不見得吃香！中華郵政今年大舉招考兩千人，共20名博士報考，但歷經兩階段考試，最新放榜結果顯示，博士全部落榜、無人過關；上次招考，博士也全軍覆沒。中華郵政指出，招考不問學歷高低，專精研究的博士可能不諳一般筆試，或未充分展現個人特質。

今年大舉招考2千人 來了近3萬人

中華郵政今年招考吸引2.9萬人報考，最後正取1483人、備取576人。引人注意的是，統計顯示，今年招考共有20名博士報考、僅3人通過一階筆試，但到了二階面試又都遭淘汰。

事實上，中華郵政上次105年招考也有15名博士報考，筆試就全軍覆沒。最近一次招考且有錄取博士已是104年，3人錄取內勤營運職務。

而碩士報考表現也差強人意，今年與105年兩次招考中，均有2千多位碩士報考，通過筆試比例僅1成，最後錄取分別只有196、162人。

中華郵政分析，高學歷的博士專精特定一門學問，可能不諳多元考科的筆試模式，加上開放高中學歷即可報考，外勤人員也廢考英文、加考交通安全法規，可能讓高學歷考生優勢降低，高學歷不見得吃香。

外勤廢考英文、加考道安 高學歷不具優勢

中華郵政人資處長楊素珠表示，招考完全按簡章規定辦理，高學歷不會額外加分；最難的口試關卡根據評分標準，考生儀態、語言表達、臨場反應、才識、個人特質等面向，都是考官觀察重點，綜合評估給分。

有考生分析，面試應展現個人經歷中適合郵局的特質，讓考官認同；也有錄取的碩士生認為，可以思考碩博士論文題目與未來工作內容的關聯性，若真有幫助，考官應會留下不錯印象。

楊素珠說，碩、博士進入中華郵政工作，穩定性與一般考生相同，中華郵政本就有流動性，有考生再考取其他國家考試，每年仍有一定離職率。

中華郵政今年招考吸引2.9萬人報考，最後正取1483人、備取576人。楊素珠表示，正取生將於明年6月前全數分發完；上次分發速度較慢主因業務調整，人力需求較少。